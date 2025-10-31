Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Siverek ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında bulunan demir elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Siverek-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yönünden Siverek istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, araçta bulunan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA