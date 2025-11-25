Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Baba ve İki Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobildeki baba ve iki çocuğu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve iki çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 NR 2337 plaklı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
