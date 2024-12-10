Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gerçekleşen iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralı kadınların gözyaşları döktüğü kazada sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun Birecik ilçesine bağlı kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A. idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Mehmet S.'nin kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

En çok tercih edilen ikinci el otomobil belli oldu
img

Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
img

Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? 1 Ocak resmi tatil mi? Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 10 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.