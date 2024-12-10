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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, başka bir araca çarptı ve ardından park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi 25 Metre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 BF 054 plakalı otomobil, 63 AGB 734 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 2 otomobile daha çarparak durabildi.

Kazada, her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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