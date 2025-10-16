Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
