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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Siverek ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ayvanat Mahallesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.Y. (34) idaresindeki 63 UF 559 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan M.Ş. yönetimindeki 48 AJH 406 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.E.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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