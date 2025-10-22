Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 28'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Bedri B.'nin kullandığı 01 BAR 885 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 58 yaşındaki Mürşide Birinci olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Bedri B. ile Salih B., Resul B., Esra B. ve Dilaver B. ise yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürürken Mürşide Birinci'nin cesedi ise yapılan incelenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.