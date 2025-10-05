Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan üç araçta bulunanlar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı üzerinde meydana geldi. C.Ç. idaresindeki otomobil, Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araç ve Z.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

