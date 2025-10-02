Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil çapıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA