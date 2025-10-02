Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil çapıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa