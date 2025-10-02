Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil çapıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.