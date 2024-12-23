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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesi Dicle Mahallesi Esmerçayır Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 DMA 199 plakalı hafriyat kamyonu ile Yakup Kırkan idaresindeki 63 ADH 762 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, araçta bulunan otomobil sürücüsü Yakup Kırkan ile birlikte Sevgi K. (34), Muhammed Ensar K. (8) ve Ömer Asaf K. (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yakup Kırkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Muhammed Ensar K.'nın hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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