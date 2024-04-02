YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kerem K. idaresindeki 63 AAH 997 plakalı otomobil ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan G.K., C.S. ve Fatma Keklik yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Fatma Keklik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Ölüm Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title