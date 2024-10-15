Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan aracın yolculuğu sırasında gerçekleşti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Siverek karayolu üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hasan Şahin'in kullandığı 46 BG 657 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Mahmut Koçak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Araç sürücüsü Hasan Şahin ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Mahmut Koçak ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Siverek trafik Hukuk Yaşam Kaza

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.