Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Harran ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki Kasım Çiftçioğlu hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Çağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra Devlet Su İşlerine (DSİ) ait su teknesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak mısır tarlasına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobilin içerisinde bulunan Kasım Çiftçioğlu (16) olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

