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Şanlıurfa'da Trafik Kavgası Polisi Devreye Soktu

Şanlıurfa'da Trafik Kavgası Polisi Devreye Soktu
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Şanlıurfa'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, polislerin müdahalesiyle sona erdi. Kaldırımda tekme tokat kavga eden sürücüler, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'da sürücüler arasında trafikte yaşanan yol verme kavgasını polisler ayırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücülerin yol ortasındaki tartışması kaldırımda tekme tokat kavgaya dönüştü. Bölgede bulunan trafik polisleri, sürücülere müdahale ederek kavgayı ayırdı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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