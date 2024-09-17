Şanlıurfa'da Trafik Denetimlerinde 4 Milyon TL Ceza Kesildi

Şanlıurfa'da il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde 850 sürücüye 4 milyon 36 bin 672 TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da toplum huzurunu ve düzenini bozacak her tür davranışın önüne geçmek için denetim ve uygulamalarını sürdüren güvenlik güçleri, il merkezi ve 13 ilçenin tümünde çalışmalarına devam ediyor.

173 motosiklet trafikten men edildi

Vali Hasan Şıldak'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen ve 441 güvenlik personelinin katıldığı denetimlerde 60 tescilsiz, 44 muayenesiz, 30 sigortasız, 18 şase-motor bloğu kazıntılı, 8 çalıntı, 6 hacizli, 6 plakasız, 1 adet sahte plakalı olmak üzere 173 motosiklet trafikten men edildi.

850 Sürücüye 4 milyon 36 bin 672 TL ceza

Uygulamada ayrıca kask takmayan 58, 132 ehliyetsiz, 4 dur ihtarına uymayan ve 4 çevreye rahatsızlık veren toplam 198 motosiklet sürücüsü ile trafik kurallarına uymayan 850 Sürücüye 4 milyon 36 bin 672 TL tutarında trafik para cezası uygulanırken, 28 kişi hakkında ise resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından yasam işlem yapıldı.

Toplam bin 76 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA