Şanlıurfa'da Tırın Çarpması Sonucu Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Melek Y., yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki bir tırın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ve tır sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından tırın altında sıkışan yaşlı kadını bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Melek Y., Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA