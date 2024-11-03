Şanlıurfa'da Tır, Motosiklet Sürücüsünü Hayatından Etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunda Siverek ilçesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Ali El Ganım'ın kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA