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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpışması: 5 yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa- Viranşehir karayolu Eyyüp Nebi Kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Merve K.(19), Tuana K.(17), Nurcan K.(47), Şerif Ali K.(5) ve Mehmet K.(52) yaralandı. Yaralılar, ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Merve K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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