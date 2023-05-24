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Şanlıurfa'da terör örgütü üyesi yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü üyesi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da terör örgütü üyesi yakalandı Osmaniye'de hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü üyesi yakalandı

ŞANLIURFA - Osmaniye'de hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Viranşehir Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimlik bilgilerini kontrol etti. Yapılan kontrolde Mazen Vawakerge isimli yabancı uyruklu şahsın Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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