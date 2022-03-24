Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama - Haberler

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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına faaliyet yürüten ve işbirlikçilik yapan üyelerin yakalanması için çalışma başlattı. Bazı adreslere düzenlenen operasyonda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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