Şanlıurfa'da Televizyon Yüklü Tır Alev Alev Yandı
Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda, televizyon yüklü bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu itfaiyeye bildirirken, yangın kontrol altına alındı fakat tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Faysal Ş. idaresindeki 52 K 1355 plakalı televizyon yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan yangını fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alev topuna dönen tır yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce TV yanarak kül oldu. Jandarma ekipleri, tır yangını ile ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
