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Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 148 uyuşturucu hap ve diğer suç delilleri ele geçirildi.