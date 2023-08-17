Şanlıurfa'da Telefonda Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada para, altın ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş'ta telefonla ulaştıkları O.K'ye kendilerini hakim ve savcı gibi göstererek dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan araştırmalar neticesinde belirlenen şüpheliler K.Ç, S.A. ve R.Ç. Şanlıurfa'da bir araçta yakalandı.

Araçtaki aramada, 58 bin 400 lira, 52 cumhuriyet altını, 29 gram altın, 3 çeyrek altın ile tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ç, S.A. ve R.Ç. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen altın ve para sahibine teslim edildi.