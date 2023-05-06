Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 21 gözaltı Şanlıurfa merkezli 6 ilde, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 21 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 6 ilde, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Muş'ta bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin TL para, 23 telefon, 15 sim kart, 2 hard disk, 11 hafıza kart ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.