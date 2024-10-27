Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın: Tonlarca pamuk kül oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, tonlarca pamuk kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25. kilometresinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale Şanlıurfa merkezdeki itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, yangının büyüklüğü nedeniyle Harran ve Akçakale ilçelerinden takviye ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yoğun çaba harcayarak yangını 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Söndürme işlemlerinin ardından fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın sonrası tonlarca pamuk balyası kül olurken, fabrikada da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ölü ve yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.