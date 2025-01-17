Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. - ŞANLIURFA