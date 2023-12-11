Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında gözaltılar

Şanlıurfa Valiliği, Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Fabrikada yaşanan iş bırakma ve sendikal faaliyetlerin yasa dışı toplantı ve gösteriye dönüşmesi üzerine 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İzinsiz yapılan toplantı ve gösteriye son verilmesi için gözaltına alınan 6 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği, organize sanayi bölgesindeki ( Osb ) işçi eylemine müdahale sonrasında 6 kişinin başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa OSB'de üretim yapan bir işletmede 27 Kasım'dan itibaren bir sendika organizesinde iş bırakma ve sendikal faaliyet şeklinde başlayan eylemlerin kolluk kuvvetlerinin sürekli uyarılarına rağmen yasa dışı toplantı ve gösteriye dönüştüğü belirtildi.

Yasa dışı toplantı ve gösteriye dönüşen eylemler neticesinde iş ve çalışma hürriyetine müdahalede bulunulması üzerine 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydetti:

"Ancak yapılan bütün uyarılara rağmen 2911 sayılı Kanun'a aykırı şekilde toplantı ve gösteri yapılması, servis araçlarının geçişinin engellenmesi, Organize Sanayi Bölgesi içinde trafik düzeninin bozulmasına kadar varan yasa dışı davranışlara devam edilmesi üzerine, bugün söz konusu faaliyetleri yürüten 6 kişi başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, izinsiz yapılan toplantı ve gösteriye yapılan ikazlara rağmen son verilmemesi üzerine topluluğun dağılması sağlanmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Toplum düzenini bozan, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden benzeri kanuna aykırı girişimlere karşı bundan sonra da yasal olarak gerekli işlemler uygulanacaktır."