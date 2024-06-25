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Şanlıurfa'da Tehlikeli Yolculuk: Bisiklet Sürücüsü Motosiklete Tutundu

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Şanlıurfa'da trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsü, bisiklet sürücüsüne tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Olay zabıta ekipleri tarafından fark edildi.

Şanlıurfa'da akan trafikte motosikletteki arkadaşına tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Şanlıurfa – Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, aynı yönde seyreden bisiklete yanaşarak bisikletlinin, motosiklete tutunmasını sağladı. Beraber seyretmeye başlayan motosiklet ve bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunu fark eden motosikletli zabıta ekibi, uyarıda bulundu. Zabıta memurunun ikazlarına aldırış etmeyen ikilinin tehlikeli yolculuğu uzun süre devam etti.

Öte yandan, bisikletine siyah bayrak takarak seyahat eden şahsın ilginç görüntüsü ise şaşırttı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Şanlıurfa Zabıta Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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