Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesindeki 17 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda suç delili ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA