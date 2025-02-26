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Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda suç delili ve dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesindeki 17 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda suç delili ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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