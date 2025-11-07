Haberler

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
Güncelleme:
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda 20 milyon 335 lira değerinde senetler ve diğer deliller ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerdeki aramalarda, 51 adet toplam 20 milyon 335 lira değerinde isme yazılı senet, yazılı sözleşme, bilgisayar kasası, flaş bellek, gizli kamera ve tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen 20 milyon lira değerindeki taşınmaza da mahkeme kararıyla el konuldu. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

