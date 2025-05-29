Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa ve Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Şanlıurfa ve Aydın illerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 41 adet satış sözleşmesi, 4 adet oto satış mukavele defteri, 8 adet tapu senedi, 1 milyon 200 bin TL tutarında banka çekli ödeme evrağı, 1 adet 880 bin TL ve 1 adet 100 bin TL tutarında banka çeki, 1 adet kredi kartı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk edilgdiği mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilere ait yaklaşık 82 milyon TL nakit para, 6 araç, 2 kuyumcu mağazasında bulunan altınlar ve üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmak üzere yasal işlem başlatıldığı bildirildi.