Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama - Haberler

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Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç verdikten sonra senet imzalatıp ellerindeki malları baskı ve tehditle aldıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, senet, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Cumhuriyet, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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