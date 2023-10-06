Şanlıurfa'da Taziyeye Giden Vatandaşın Motorundaki Paralar Çalındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, taziyeye gittiği sırada, motorda bıraktığı paraları çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, hırsızların motorun heybesindeki 17 bin TL'yi alarak bölgeden uzaklaşmasıyla sonuçlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, taziyeye gittiği sırada, motorda bıraktığı paraları çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Siverek Hasan Çelebi Mahallesi, merkez taziye evinde bir tanıdığının taziyesine giden S.K. iddiaya göre 17 bin TL parasını motorun heybesinde unuttu. Parayı fark eden hırsızlar parayı alarak ortadan kayboldu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde motorun önünden geçen 2 kişi, motorun heybesindeki paraları fark ediyor, bir müddet bekleyen ve kimsenin olmadığına kanı getiren hırsızlar, heybedeki paraları alarak bölgeden uzaklaşıyor.

Motorunun heybesinde 17 bin TL olduğunu ve hırsızların bunu çaldığını iddia eden S.K. hırsızlardan şikayetçi olduğunu ve emniyet güçlerinden mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Polis, görüntülerde eşkalleri tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA