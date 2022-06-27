Şanlıurfa'da taziyede 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 gözaltı - Haberler

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Şanlıurfa'da taziyede 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da taziyede 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 kişinin öldüğü taziye evi önündeki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 kişinin öldüğü taziye evi önündeki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 8 Haziran'da Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Ateş Taziye Evi'nde meydana geldi. 15 Aralık 2019'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Yaşar Ateş (60) ve Salih Ateş (57), Müslüm Ateş tarafından öldürüldü. Olay sonrası Müslüm Ateş tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaşanan bu olayın ardından aralarında husumet başlayan iki akraba ailenin fertleri bir yakınlarının taziyesinde karşılaştı. Taziye evinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Ateş (35), amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan D.A. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yere yığılan Ateş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan D.A.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen D.A. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Abdullah Ateş Şanlıurfa Hürriyet 3. Sayfa Haberler

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