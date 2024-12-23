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Şanlıurfa'da Taziye Evi Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Taziye Evi Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir taziye evi önünde akraba iki aile arasında çıkan ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı. Polis olay yerine müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırdı.

Şanlıurfa'da taziye evi önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarak bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet E. ve Mehmet Ali E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga sonrasında yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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