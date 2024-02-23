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Şanlıurfa'da Tartışma Sonucu Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar kadını öldürürken, koca ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışan evli çiftin kavgasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunların hedefi olan kadın ölürken koca ise ağır yaralandı.

Olay ilçenin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait silah ateş aldı, çıkan mermilerle karı-koca ağır yaralandı.

Durumu fark eden yakınları olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Rıdvan Bulunmaz ise Siverek Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi. Hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz'ın Siverek Devlet Hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayın detaylarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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