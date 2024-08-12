Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan pikap kaza yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikaba başka bir pikap çarptı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan pikap yolda dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen başka bir pikap hızını alamayarak araca çarptı. Kazada A.A. (36), H.K. (7), M.A, (10) ve P.D.A. (2) yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan çocukların tarım işçilerinin yanlarında götürdükleri çocukları olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA