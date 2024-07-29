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Şanlıurfa'da tarım işçileri yevmiye ücreti için eylem yaptı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçileri, günlük yevmiye ücretini yetersiz bulmaları nedeniyle yolu kapatarak eylem yaptı. İşçiler, en az 750 TL talep ettiklerini belirtti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçileri, günlük yevmiye ücretini yetersiz bulmaları nedeniyle yolu kapatarak eylem yaptı.

Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda toplanan işçiler, trafiği durdurarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Günlük 550 TL olan yevmiye ücretinin artırılmasını isteyen işçiler, en az 750 TL talep ettiklerini belirttiler. İşçiler, talepleri karşılanmadığı sürece çalışmaya devam etmeyeceklerini ve bu tür eylemleri sürdüreceklerini ifade ettiler.

Eylem yapan işçiler, pikaplarla işe giden işçileri de durdurarak işe gitmemeleri konusunda uyardıkları ve bunlarında pikaplardan inerek eylemlere katıldığı görüldü. Eylem sırasında, polis ekipleri olay yerine gelerek işçileri sakinleştirmeye çalıştı. Trafiğin aksaması nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandı.

İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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