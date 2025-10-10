Haberler

Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması' kapsamında düzenledikleri operasyonda tarihi eser niteliğinde birçok obje ele geçirdi ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesinde iki şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 heykel, 11 kitabe, 1 tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
