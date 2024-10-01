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Şanlıurfa'da Sürücüler Plakayı Bantlayarak Cezadan Kurtulamadı

Şanlıurfa'da Sürücüler Plakayı Bantlayarak Cezadan Kurtulamadı
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Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda plakasını bantla kapatan sürücüler, trafik kontrolü sırasında radarla tespit edilerek toplam 37 bin 153 lira para cezası aldı.

Şanlıurfa'da otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için aracının plakasını bantla kapatan sürücüler, radara yakalandı. Ekiplerce durdurulan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna, gişe ücretine ve hız ihlalleri uygulamalarına yakalanmamak için plakasının üzerini bantla kapatan sürücüleri radar kontrollü sırasında tespit etti. Tespit edilen araçlar durdurularak, sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 37 bin 153 lira para cezası kesildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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