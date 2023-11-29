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Şanlıurfa'da Sürücü, Televizyonu Nakliye Parası Vermemek İçin İnsanları Bagajda Taşıdı

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Şanlıurfa'da bir sürücü, evine aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ŞANLIURFA'da bir sürücü, evine aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İsmi öğrenilemeyen kişi, beyaz eşya mağazasından aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilinin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. Hem trafiği hem de bagajda oturan kişilerin tehlikeye sokulduğu o anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnsan Hakları Trafik 3. Sayfa Haberler

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