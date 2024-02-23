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Şanlıurfa'da sürücü adayının çarptığı 70 yaşındaki yaya yaralandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir sürücü adayı, direksiyon eğitimi sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki bir yayaya çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da sürücü adayının çarptığı 70 yaşındaki yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde yaşandı. Özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi aldığı öğrenilen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mahmut Çepik'e çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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