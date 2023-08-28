Şanlıurfa'da Suriyeli gruplar arasında kavga çıktı

Şanlıurfa'da aynı sokakta oturan Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sebze kasaları, taş ve sopalarla saldırdı. 4 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu ile kaydedildi.

ŞANLIURFA'da aynı sokakta oturan Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sebze kasaları, taş ve sopalarla saldırdı. 4 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, taraflar birbirlerine taş, sopa ve sebze kasalarıyla saldırdı. Mahalleli araya girerek tarafları ayırdı. 4 kişinin darbedilerek yaralandığı kavga, polis gelmeden sona erdi. Öte yandan kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.