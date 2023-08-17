Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncı çocuğa cinsel istismarda bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Suriye uyruklu bir fırıncının erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Şüpheli şahıs tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Suriye uyruklu fırıncı F.K.'nın, M.Y. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine ilçede olayların çıkması sonucu Şanlıurfa Valiliği'nce açıklama yapıldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.08.2023 Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova ilçemiz devlet hastanesinden Adli Vaka ihbarı alınmış, ekiplerimiz derhal devlet hastanesine sevk edilmiştir.Hastanede mağdur (M.Y) adlı çocuğun, yabancı uyruklu (F.K) adlı şüpheli şahsın cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine, ivedilikle tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen Mağdur (M.Y) adlı çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarımızca başlatılan destek ve takip hizmetleri hassasiyetle sürdürülmektedir. 15.08.2023 tarihinde mahkemeye çıkartılan yabancı uyruklu (F.K) adlı şahıs tutuklanmıştır" denildi.