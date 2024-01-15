Şanlıurfa'da Sünger Deposunda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Viranşehir ilçesindeki Eski Sanayi Sitesinde yer alan bir sünger deposunda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, içerideki süngerlerin tutuşmasıyla kısa sürede tüm depoyu sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınan yangında, depo kullanılamaz hale geldi, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA