Şanlıurfa'da Sulama Trafosunda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarım sulamasında kullanılan trafoda çıkan yangın korkuttu. Alev alev yanan trafo, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Bahattin Yıldırım'a ait sulama trafosunda yangın çıktı. Alevlere teslim olan trafo tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, alevleri çevrede bulunan buğday tarlalarına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, trafoda maddi hasar oluştu. Hasat sezonunda üst üste yaşanan yangınlar çiftçileri tedirgin etmeye devam ediyor. - ŞANLIURFA