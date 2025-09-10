Haberler

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Şanlıurfa'da bir kişi sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu. İki vatandaşın kurtarma çabası başarısız oldu ve itfaiye ekipleri denizde mahsur kalanları kurtardı. Yapılan arama sonrası kaybolan şahsın cansız bedeni 2 kilometre ileride bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalında bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Şahsı kurtarmaya çalışırken akıntıyla mücadele eden vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Arama çalışmaları sonucu akıntıya kapılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden geçen sulama kanalında bir şahsın akıntıya kapıldığını gören 2 vatandaş, onu kurtarmak için suya atladı. Bir süre yüzerek akıntıya kapılan şahsa ulaşmaya çalışan vatandaşlar, bunu başaramadı. Suya gömülen şahıs gözden kaybolurken onu kurtarmak için kanala atlayan vatandaşlar ise güçlükle kıyıya çıktı. Demir korkulukların arkasında mahsur kalan vatandaşları da, olay yerine giden itfaiye ekipleri demir kesme makası kullanarak kurtardı.

Cansız bedeni 2 kilometre ileride bulundu

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu şahsın cansız bedeni, son görüldüğü yerden yaklaşık 2 kilometre ileride bulundu. Şahsın cenazesi, kimliğinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
