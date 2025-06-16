Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan İki Kişiden Birinin Cesedine Ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, cumartesi akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Seyhçoban Mahallesi yakınlarında yaşanmıştı. Serinlemek için sulama kanalına girerek boğulmak üzere olan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ile onu kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine giden AFAD, itfaiye ve sualtı polisleri, yaptıkları çalışmaların 3'üncü gününde Muhammed El Hüseyin'in cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, Bünyamin Çiçek'i arama çalışmaları ise devam ediyor. - ŞANLIURFA