Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan genç, yapılan arama sonucunda cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre İzzet Başgök (29), serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Başgök, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından yapılan arama sonucunda, Başgök'ün cesedi, kaybolduğu mahalleden 43 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesine bağlı Karaali Mahallesi yakınlarında bulundu. Kanaldan çıkarılan Başgök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Haliliye Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

 İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title