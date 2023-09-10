Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkartarak incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Sulama kanalında ceset bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Çekçek kırsal Mahallesinde yaşandı. Sulama kanalındaki mazgallarda erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan ceset, kesin olum nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.